Екатеринбург, , 14:43 — REGNUM Свердловский минздрав и Территориальный фонд медицинского страхования утвердили тарифы на лечение заражённых новым коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

После помещения больного COVID-19 в круглосуточный стационар на пациента предусмотрены траты в размере от 75 тысяч до 500 тысяч рублей. Полная сумма включает в себя использования аппарата искусственной вентиляции лёгких, а также процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Само тестирование на новый коронавирус обходится медучреждению в 469 рублей. Больницам обещают компенсировать все указанные расходы в рамках системы ОМС. Для этого власти увеличат размер поступлений из системы медстрахования.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зафиксированы 24 случая заражения новым коронавирусом. На подтверждении ранее находилось ещё шесть случаев.

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