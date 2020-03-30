Алма-Ата, Казахстан, , 14:39 — REGNUM Власти Алма-Аты установят 26 дополнительных полицейских постов для усиления карантинных мер. Об этом 30 марта заявил глава департамента полиции города Канат Таймерденов на брифинге.

По его словам, полицейские посты будут установлены за счет сужения проезжей части и установки ограничительных знаков. Таймерденов добавил, что транспортные средства водителей, которые нарушат карантин, будут отправляться на штрафстоянку.

Для управления автомобилем водитель должен иметь справку с места работы. Кроме того, жители города, выгуливающие собак, будут проверяться на близость к месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта в Алма-Ате ужесточат карантин. Жителей города будут штрафовать за прогулки детей без сопровождения родителей. На улицу разрешается выходить только в случае острой необходимости.

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