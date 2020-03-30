Краснодар, , 14:38 — REGNUM Закрыть игровые и спортивные площадки во дворах многоквартирных домов рекомендовано управляющим компаниям Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодара 30 марта.

В настоящее время игровые и спортивные площадки закрыли во всех парках и скверах города. Все они обтянуты специальными лентами.

«Такие же рекомендации по закрытию площадок во дворах многоквартирных домов администрация города направила всем управляющим компаниям краевого центра. Такое поручение дал глава города Евгений Первышов», — уточнили в пресс-службе.

В краевом центре также во всех парках отменены мероприятия, закрыты аттракционы. Не работают 11 торгово-развлекательных и 40 торговых центров, рестораны, кафе, бары.