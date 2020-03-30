Москва, , 14:34 — REGNUM Если власти РФ попросили граждан РФ остаться дома, это касается всех. Об этом 30 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой («Единая Россия»).

«Сегодня состоится совет Государственной думы. Будут приняты решения по повестке на ближайшие дни работы, и первоочередными будут как раз те законопроекты, которые касаются эпидемии. Очень важно, чтобы граждане понимали, что никакой социальной паники быть не должно. Не надо впадать в экзальтацию и страшиться каждого чиха. И надо быть самодисциплинированными, и если власть попросила сидеть дома, то это касается всех», — сказал Толстой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что в нерабочую неделю трудиться будут почти 60% жителей России.