Стерлитамак, Башкирия, , 14:36 — REGNUM Бывшего директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 14,5 миллионов рублей в Стерлитамаке. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с 2013 по 2014 годы 53-летний обвиняемый житель Уфы был директором строительной компании ООО «БашПроектСтрой». Он размещал объявления о продаже квартир в строящихся домах на территории Стерлитамака. При этом гражданам сообщалось о том, что квартирами со строительной фирмой рассчитался застройщик, для которого компания выполнила строительно-монтажные работы.

Клиенты заключили со строительной фирмой предварительные договоры купли-продажи жилых помещений. При этом они полностью оплатили за них необходимую сумму.

Отмечается, что на самом деле строительная компания не обладала полномочиями по продаже жилых помещений и не имела права заключать сделки. По версии следствия, полученные денежные средства обвиняемый потратил по собственному усмотрению.

Таким образом, пострадало десять граждан. Им причинен материальный ущерб на общую сумму порядка 13 миллионов рублей.

Помимо этого, считают следователи, обвиняемый мог похитить 1,6 млн рублей у своего знакомого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере. Отмечается, что свою вину фигурант уголовного дела не признал.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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