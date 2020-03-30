Мадрид, , 14:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Испании объявили новую статистику о количестве зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом 30 марта сообщается в заявлении ведомства.

По данным министерства, на данный момент в королевстве зафиксировано 85 тыс. 195 случаев инфицирования. За сутки число заражений увеличилось на 6 тыс. 398 человек.

Также за сутки от инфекции скончались 812 человек, а общая смертность достигла 7 тыс. 340 человек.

Общее число зараженных инфекцией в мире достигло 732 тыс. случаев, смертность от коронавируса превысила 34 тыс. человек.