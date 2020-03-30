Тобольск, Тюменская область, 30 марта 2020, 14:27 — REGNUM В тюменском городе Тобольске приостановлено действие транспортных карт для пенсионеров старше 65 лет. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своём Instagram.
https://www.instagram.com/p/B-WYwK7gICM/
Глава Тобольска призвал пожилых людей не стесняться и обращать за волонтёрской помощью в покупке продуктов и лекарств, а также в решении бытовых вопросов по телефону (3456) 24−12−00.
Жители Тобольска высказались по поводу волонтёрской помощи в комментариях. Один из тоболяков сообщил, что волонтёрская помощь выходит пенсионерам боком: минус в том, что продовольствие закупается добровольцем в одном магазине, не глядя на цены, тогда как пенсионеры привыкли экономить и искать продукты в разных точках, где подешевле.