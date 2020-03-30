Сыктывкар,
30 марта 2020, 14:26 — REGNUM В Коми выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), ещё 21 случай выявлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.
«Приняты меры, чтобы локализовать очаг и не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, — сообщил первый заместитель министра здравоохранения Республики Коми Игорь Маклаков. — У всех больных и медицинского персонала взяты пробы на коронавирус. Больница продолжает функционировать. Персонал выполняет свою работу как и прежде, но в условиях карантинного режима. Сотрудники, которые оказались в очаге инфекции, не покидают больницу, так же как никто не допускается внутрь учреждения. Пробы направлены на анализ, ждём результатов».