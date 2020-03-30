Сыктывкар, , 14:26 — REGNUM В Коми выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), ещё 21 случай выявлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.