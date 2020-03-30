Барнаул, , 14:25 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявлен один заразившийся коронавирусом пациент, собираются создать несколько инфекционных госпиталей. Как следует из информации регионального минздрава, в Барнауле они будет базироваться в городских больницах № 4, № 5 и № 11. В Бийске под госпиталь отдадут городскую больницу № 2, а в Новоалтайске — городскую больницу им. Л. Я. Литвиненко. В Рубцовске — горбольницу № 3, в Камне-на-Оби — Каменскую ЦРБ, а в Яровом — ФГБУЗ «Медсанчасть № 128».

Отмечается, что все госпитали будут располагаться в отдельно стоящих зданиях. Также, в соответствии с приказом, который подписал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, обязательная госпитализация граждан предусмотрена в случаях появления клинических признаков новой коронавирусной инфекции. Также госпитализации подлежат пациенты с тяжелой клинической картиной и нетипичным течением ОРВИ, с внебольничными пневмониями.

Особое внимание будут уделять группе риска — людям старше 60 лет и пациентам, имеющим хронические заболевания сердечнососудистой и эндокринной системы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее алтайские чиновники чуть не проворонили первый случай заражения COVID-19. Женщина, прибывшая в Барнаул из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве, более недели сидела дома на самоизоляции с симптомами ОРВИ, а её муж продолжал ходить на работу. Особую пикантность истории придаёт то, что в одном самолёте с заражённой летели несколько высокопоставленных персон, но только одна из них самостоятельно сделала тест на коронавирус.

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