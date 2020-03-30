Белгород, , 14:27 — REGNUM Организовать внутренний учёт и контроль за приезжими из Москвы и Московской области поручил 30 марта губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Об этом он заявил на совещании с членами правительства региона.

Власти собираются выяснить, кто на карантинную неделю приехал к родственникам из столичного региона. В первую очередь поручение касается членов областного Совета безопасности и глав муниципалитетов.

«Мы не можем этого запретить, но держать на контроле всех этих граждан надо, в том числе и с помощью Роспотребнадзора. Мы не должны повторить печальный опыт Италии, когда из заражённого севера поехали к родне на юг, и теперь вся Италия полыхает», — уточнил глава региона.

В правительстве области напомнили, что неделя до 5 апреля — нерабочая, а не выходная. Поэтому необходимо не собираться компаниями, не ходить в парки и скверы, оставаться дома.