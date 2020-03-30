Белгород, 30 марта 2020, 14:27 — REGNUM Организовать внутренний учёт и контроль за приезжими из Москвы и Московской области поручил 30 марта губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Об этом он заявил на совещании с членами правительства региона.
Власти собираются выяснить, кто на карантинную неделю приехал к родственникам из столичного региона. В первую очередь поручение касается членов областного Совета безопасности и глав муниципалитетов.
В правительстве области напомнили, что неделя до 5 апреля — нерабочая, а не выходная. Поэтому необходимо не собираться компаниями, не ходить в парки и скверы, оставаться дома.