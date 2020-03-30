Москва, , 14:28 — REGNUM Осадки в виде мокрого снега и снега ожидаются в Москве в понедельник 30 марта ближе к вечеру. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным Гидрометцентра, осадки будет сопровождать усиление ветра с переходом в метель. Специалисты отметили, что похолодание в Москве наступило в соответствии с прохождением температурного фронта, а осадки задержались на 12 часов.

Как сообщает Гидрометцентр, осадки продолжатся ночью и следующим днем. В основном будет идти снег.

Температура в понедельник днем прогнозируется до минус одного градуса. Во вторник — 1−3 мороза. В среду ожидается повышение температуры до 3−5 градусов тепла. В последующие дни до выходных воздух днем будет прогреваться до 7−11 градусов тепла. В выходные дни температура воздух днем достигнет 12−13 градусов.