Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Петербургские детские сады прекратят взимать плату в связи с распространением коронавируса. Об этом 30 марта сообщил губернатор Александр Беглов на совещании в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

«До 1 июня посещение детских садов бесплатно», — сказал Беглов.

Напомним, ранее в 41 детском саду Петербурга заработали дежурные группы для детей тех родителей, которые не могут прекратить трудиться в период нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, например медиков.

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