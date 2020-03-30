Санкт-Петербург, 30 марта 2020, 14:34 — REGNUM Петербургские детские сады прекратят взимать плату в связи с распространением коронавируса. Об этом 30 марта сообщил губернатор Александр Беглов на совещании в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.
«До 1 июня посещение детских садов бесплатно», — сказал Беглов.
Напомним, ранее в 41 детском саду Петербурга заработали дежурные группы для детей тех родителей, которые не могут прекратить трудиться в период нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, например медиков.
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