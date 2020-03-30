Вильнюс, , 14:21 — REGNUM В Литве в режиме самоизоляции сегодня, 30 марта, спустя две недели пропуска, возобновился учебный процесс, всё обучение переведено на дистанционный формат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Однако уже к утру стало ясно, что различные платформы, через которые предполагалось вести дистанционное обучение, не выдерживают нагрузки. Первыми стали недоступными местные литовские ученические платформы: manodienynas.lt,klase.eduka.lt илиtamo.lt. Все они из-за перегрузки перестали функционировать.

Задания как школьникам, так и студентам, оперативно стали пересылать по электронной почте. В первый день дистанционного обучения оправдались только международные платформы, такие как Zoom, Microsoft Teams и конференции по различным мессенджерам.

Министерство образования Литвы не драматизирует хаос первого дня, утверждая, что минимум неделя потребуется для настройки учебного процесса в удалённом режиме.

В Литве режим полного карантина и самоизоляции из-за пандемии коронавируса продлится ещё минимум до середины апреля.