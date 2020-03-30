Москва, , 14:28 — REGNUM В перечне товаров первой необходимости, которые должны продаваться в Москве, несмотря на карантин, отсутствуют важные наименования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург, флеболог Татьяна Ватолина.

«На мой взгляд, не совсем корректно выделены такие позиции, как «свечи». А электрическими лампочками разве уже не пользуются? Или электричество планируют отключить?» — сказала врач.

Читайте также: В РФ обновили список товаров первой необходимости

Также Ватолина обратила внимание на то, что в перечне отдельным пунктом выделен «крем от опрелостей», «пустышка». По её мнению, корректнее было выделить эту продукцию в единое наименование: «товары для новорожденных детей, включая детское питание».

«Топливо для автомобилей также можно выделить в один пункт, без расшифровки. И средства личной гигиены. Шампунь для детей есть, а взрослые мылом будут голову мыть?» — заявила специалист.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественная палата настаивает на поддержке НКО на фоне коронавируса