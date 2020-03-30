Варшава, , 14:20 — REGNUM В Польше около четверти заболевших в результате заражения коронавирусом COVID-19 являются молодыми людьми возрастом до 30 лет. Об этом сообщил в своём официальном аккаунте в Twitter главный санитарный инспектор Польши.

«Почти ¼ коронавирусных инфекций в Польше — это люди в возрасте до 30 лет! Подумайте, действительно ли вам нужно выйти из дома? Не ставьте под угрозу здоровье и жизнь ваше и ваших близких. Не стоит недооценивать опасность», — цитирует сообщение «Польское радио».

Во всём мире широко распространено мнение, что коронавирус нового типа SARS-Cov-2, вызывающий заболевание, называемое COVID-19, представляет опасность только для людей старше 60 лет.

«Призывы к соблюдению ограничений, связанных с эпидемией COVID-19, должны быть адресованы группам, склонным преуменьшать опасности, связанные с ней. Итак, прежде всего к молодым людям (до 35 лет), которые чаще других недооценивали уникальность этого заболевания, не особенно боялись заразиться», — считают эксперты польского Центра изучения общественного мнения (CBOS).

По сообщению министерства национальной обороны Польши, коронавирус диагностирован у 14 военнослужащих и троих гражданских служащих польских вооружённых сил.

По состоянию на 30 марта, заболевших в результате заражения коронавирусом нового типа в Польше насчитывается 1 862 человек, умерли 22 человека.