Бишкек, , 14:20 — REGNUM Условием отмены режима чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации в Киргизии является отказ граждан от контактов и общения с новыми людьми. Об этом 30 марта заявил первый заместитель главы правительства республики Кубатбек Боронов.

«Когда распространение контактных лиц уменьшится или не будет, то режимы ЧС и ЧП будут сняты», — сказал Боронов. Министр здравоохранения Киргизии Космосбек Чолпонбаев, в свою очередь, заявил, что ограничения могут быть отменены при уменьшении числа новых заражений.

Отметим, по состоянию на 30 марта в Киргизии выявлено 94 новых случаев заражения коронавирусом. Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое. В ряде регионов республики ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

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