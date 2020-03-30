Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM В Екатеринбурге резко уменьшится количество частных автобусов на маршрутах общественного транспорта. Об этом заявил глава объединения частных перевозчиков в городе Юрий Минин.

Как передаёт ЕАН, Минин отметил, что пассажиропоток в Екатеринбурге сократился на 60%.

«Мы пропорционально уменьшаем число машин на маршрутах», — сказал руководитель.

Уведомление об изменениях уже направлены мэру Екатеринбурга Александру Высокинского и в транспортный комитет города. Сокращения могут оказаться и более масштабными, если перевозчики не смогут покрывать расходы на зарплату и горючее, добавил Минин.

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