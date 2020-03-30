Пхёнтхэк, Южная Корея, , 14:24 — REGNUM На американских военных базах в Южной Корее продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, 30 марта коронавирус был обнаружен у представителя США на базе «Кэмп Хамфрис», расположенной в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Общее число заражённых коронавирусом на американских базах в Южной Корее увеличилось до тринадцати человек.

Известно, что прошлые случаи заражения вирусом были выявлены на этой же базе 24 и 27 марта.

Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом среди военнослужащих американских баз на территории Южной Кореи был выявлен 26 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта представители Командования силами США в Южной Корее объявили чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

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