Москва, , 14:17 — REGNUM В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими. Как подтвердили ИА REGNUM в департаменте образования и науки города Москвы, в этот период уроки по расписанию проводить не будут, однако это не помешает детям интересно и с пользой провести время.

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«В дистанционной форме для них будут доступны дополнительные досуговые и развивающие занятия. Также интересные и полезные онлайн-активности для учеников организуют классные руководители. Сейчас огромное количество ресурсов с научными лекциями, виртуальными экскурсиями, спектаклями и операми доступны онлайн», — пояснили в департаменте.

Чиновники также обещают, что на неделе педагоги окажут консультацию онлайн тем, кому нужна помощь, чтобы устранить пробелы в знаниях или более подробно изучить предмет.

Идеи весьма неплохие, делается это, чтобы школьники не гуляли. Только что же будет с нашими детьми, если они будут часами сидеть в интернете.