Москва, , 14:32 — REGNUM Более 40 чартерных рейсов для вывоза из-за рубежа российских граждан запланированы авиакомпанией S7 в апреле. Об этом сообщил 30 марта заместитель генерального директора по стратегии S7 Group Григорий Давыдов.

По его словам, компании осталось вернуть на родину около 6,5 тыс. пассажиров, которые находятся в том числе в Турции, Японии, Вьетнаме. В феврале и марте компания уже вернула домой около 30 тыс. пассажиров.

«Мы рассчитываем завершить процесс возвращения путешественников до середины апреля», — сказал Давыдов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта в России прекращено регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, исключение сделано для вывозных рейсов. Такое решение власти приняли на фоне пандемии коронавируса.