Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM Второй человек с диагностированным коронавирусом скончался в Петербурге. Об этом на правительственном совещании 30 марта сообщил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM. Судя по всему, диагноз был поставлен посмертно.

«К сожалению, только что пришла информация, что вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, тоже был болен коронавирусом. Итого на сегодняшний момент два человека, которые ушли из жизни», — сказал Беглов.

Ранее сообщалось только об одном летальном исходе в Петербурге. Всего в России, с учетом новых данных, погибли 11 человек.

По словам Беглова, на сегодня в Петербурге у 51 человека подтвержден диагноз COVID-19. Все они находятся в Боткинской больнице, как и трое инфицированных жителя Ленобласти.

«На обследовании с подозрением на коронавирус находится 385 человек», — сказал Беглов.

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