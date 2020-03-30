Светлана Шаповалова, 30 марта 2020, 14:38 — REGNUM В связи с первым в Алтайском крае выявленным случаем заражения коронавирусом, вскрылось несколько любопытных подробностей. Одна из них заключается в том, что заражённая COVID-19 могла прилететь из Доминиканской Республики в Москву не 19 марта, как сказано в оперативной информации Алтайской краевой клинической больницы, а утром 18 марта.

Коронавирус
Коронавирус
Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает канал barnaulwhiner, «информация в документе явно не совсем верная. Похоже, заболевшая прилетела в Москву ещё 18 марта утром. И полтора дня была где-то в Москве. Более поздних рейсов 4518 вроде как не было. Кроме того, это подтверждает, что анализ на 10-й день взяли — 28 марта».

Расписание некоторых авиарейсов. Судя по данной таблице, рейс 4518 прилетел в Москву из Доминиканы не 19, а 18 марта
Расписание некоторых авиарейсов. Судя по данной таблице, рейс 4518 прилетел в Москву из Доминиканы не 19, а 18 марта
Цитата из канала barnaulwhiner

Напомним, из текста оперативной информации, которую алтайскому министру здравоохранения Дмитрию Попову предоставили в краевой клинической больнице, говорилось, в частности, о том, что по прибытии 20 марта из Москвы в Барнаул женщина не была взята на контроль, как прибывшая из-за рубежа, информация о ней не была передана ни в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ни в здравоохранение.

О возможном заражении медиков в день прилёта, 20 марта, уведомила сама женщина: уже будучи дома она позвонила в скорую помощь и рассказала о проявлении у неё симптомов ОРВИ. Вплоть до 28 марта, пока медики не сделали и подтвердили COVID-19, больная находилась на самоизоляции.

О том, что женщину не информировали о правилах поведения на карантине, может свидетельствовать всё та же оперативная информация краевой клинической больницы. Там сказано, что муж пациентки считал себя здоровым и с 20 по 28 марта продолжал ходить на работу, режим самоизоляции не соблюдал.

Поэтому к не определённым пока контактным пассажирам рейса из Доминиканы в Москву добавились 10 человек, с которыми контактировал супруг. Все они сейчас проверяются на предмет возможного заражения. Кстати, после его госпитализации тест на COVID-19 показал первичный положительный результат. Не исключено что уже вечером 30 марта в Алтайском крае появится второй заражённый COVID-19.

Коронавирус
Коронавирус
Sakhalin.gov.ru

Между тем ИА «Банкфакс» узнало, что 20 марта вместе с пациенткой, у которой выявили COVID-19, из Москвы в Барнаул летели несколько высокопоставленных персон. Это, в частности, депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор и его коллега — доктор медицинских наук Валерий Елыкомов, а также — депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского законодательного собрания и лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, бизнесмены Павел Тулин и Александр Смирнов. Судя по тому, как они отреагировали на известие о выявленном случае COVID-19, никто по прилёту не подвергался аэропортовой проверке.

Даже сейчас, когда появилась информация о заразившейся, только Прусакова заявила, что самостоятельно сделала тест. Более того, по её свидетельству, 26 марта в Барнауле состоялась сессия Алтайского Заксобрания, на которой были депутаты, которые вернулись из-за границы и не устроили себе самоизоляцию. По её словам, на коронавирус теперь следовало бы проверить всех депутатов, а также членов регионального правительства.

«Это было массовое мероприятие, на которое съехались народные избранники со всего края, а потом вернулись в свои районы», — рассказала Мария Прусакова.

Между тем на сайте алтайского правительства нашлась информация, из которой следует, что ещё 13 марта в регионе был разработан алгоритм действия медицинских работников в случае подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко известила, что на всех пунктах пропуска — железнодорожных, автомобильных, воздушном (в аэропорту Барнаул) — организован санитарно-карантинный контроль за прибывающими на территорию края людьми.

Информация алтайских чиновников о помещении в стационар пациентки с подтверждённым коронавирусом тоже выглядит странно. Там указано, что симптомов заболевания у женщины нет!

«Так она больная или не больная, если у ней нет никакой клиники? Кроме того, что при прилете у нее взяли анализы и на 10-й день «Вектор» подтвердил, что у ней есть коронавирус», — задаётся вопросом алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин.

Алтайские чиновники проводят заседание штаба по предупреждению распространения коронавируса
Алтайские чиновники проводят заседание штаба по предупреждению распространения коронавируса
Сайт правительства Алтайского края

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Какими будут последствия этой запущенной истории с коронавирусом — сказать сложно, но, вполне вероятно, в скором времени мы узнаем о других заражённых в эти же периоды гражданах.

Кстати, мировая эпидемия коронавируса не напугала некоторых алтайских чиновников, и они успели отдохнуть в Таиланде, где уже насчитывается более 1000 человек заразившихся COVID-19. И теперь вместо работы они ушли на карантин. В частности, так поступили руководитель минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина и руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко.

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