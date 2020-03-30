Белград, , 14:10 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич готов ввести круглосуточный комендантский час, если эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшится.

«Никто не сможет выйти на улицу независимо от времени суток», — заявил Вучич 29 марта в эфире телеканала Prva.

В случае введения круглосуточного комендантского часа полиция будет строго контролировать ситуацию и каждый гражданин, замеченный на улице, сразу же будет задержан, предупредил Вучич. При этом он не смог объяснить, как население должно покупать продукты питания.

По словам президента, в Сербии «меньшинство безответственных граждан» угрожает безопасности ответственного большинства.

«Моя работа — бороться за сохранение нашего населения и за нашу страну», — отметил он.

Александр Вучич также заявил о том, что медики считают оправданной полную изоляцию и что в случае соблюдения всех запретов и рекомендаций «из этой ситуации Сербия может выйти менее чем через два месяца».

Напомним, что в Сербии действует режим чрезвычайного положения. Всем категориям населения запрещено выходить на улицу с 17:00 вечера до 5:00 утра по будням и с 15:00 дня до 5:00 утра по выходным. Людям старше 65 лет выход на улицу запрещен в любое время суток. В случае нарушения запрета им придётся заплатить высокий денежный штраф.

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