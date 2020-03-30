Найроби, , 14:12 — REGNUM В Кении были выявлены восемь новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число заболевших COVID-19 в восточноафриканской стране достигло 42. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении Мутахи Кагве на пресс-конференции.

Министр отметил, что восемь новых заражений были подтверждены у одного гражданина Кении, двух граждан Камеруна, одного гражданина США и одного гражданина Буркина-Фасо.

Пользуясь случаем, Кагве призвал всех граждан Кении содействовать мерам по прекращению распространения вируса, вместо того, чтобы перекладывать всю ответственность на правительство.

«Мы должны продумать, как мы будем решать данную проблему на уровне правительства, общества и каждого гражданина Кении», — подчеркнул он.

По словам Кагве, первый случай заражения коронавирусом в Кении был выявлен 13 марта.