Рязань, , 14:05 — REGNUM Режим обязательной самоизоляции вводится на территории Рязанской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение губернатора Николая Любимова. Документ подписан 30 марта, его опубликовали «Рязанские ведомости».

В частности, распоряжением предписывается гражданам «не покидать места проживания (пребывания)».

Исключением могут стать случаи обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), а также в продовольственные магазины или аптеки. Также разрешается выгул домашних животных не далее чем в 100 метрах от дома.

Общее число заражённых коронавирусом в Рязанской области, по последним данным, составляет пять человек.