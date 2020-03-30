Лондон, , 14:11 — REGNUM Заслуженный отдых прервали 20 тыс. британских врачей и медсестер, находившихся на пенсии. Они вернулись в больницы, чтобы помочь пациентам с коронавирусом, говорится в опубликованном 30 марта видеообращении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По словам Джонсона, 20 тыс. медиков вернулись в строй, и это замечательное явление. Он добавил, что не согласен со словами экс-главы правительства Маргарет Тэтчер, которая когда-то заявила, что такой вещи как общество не существует.

Коронавирус доказал, что общество есть, подчеркнул Джонсон, находящийся на самоизоляции после того, как у него подтвердилось заражение коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании число заразившихся превысило 19 тыс. человек, скончались от заболевания COVID-19 свыше 1,2 тыс. человек.

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