* запрещённая в России организация

Нджамена, , 13:54 — REGNUM Вооруженные силы Чада приступили спецоперации против «Боко-Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 30 марта сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы должны победить терроризм, чтобы помочь нашим людям, особенно тем, кто проживает в районе озера Чад, достичь мирной жизни», — цитируют журналисты агентства слова президента страны Идриса Деби.

Объявление о начале спецоперации было сделано спустя несколько дней после того, как террористы убили около 100 чадских военнослужащих в провинции Лак, расположенной на границе с Нигером и Нигерией.

Напомним, группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015 году присягнула на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате преступной деятельность террористов в Чаде пострадали около 26 млн человек, около 2 млн 600 тыс. человек стали беженцами.

«Боко Харам"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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