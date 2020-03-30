Калуга, , 16:00 — REGNUM Полностью обеспечить медицинские учреждения и жителей средствами защиты от коронавируса поручил 30 марта на заседании областного правительства врио калужского губернатора Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На совещании отмечалось, что в ближайшие дни в регион ожидается крупная поставка медицинских масок по линии Минпромторга, которые появятся в достаточном количестве в аптечных сетях.

«Мы должны обязательно снять для населения проблему дефицита медицинских масок. Их надо поставить не только в аптечную сеть, но и в торговые сети», — сказал Владислав Шапша.

«Для Калужской области предусмотрена поставка большого количества как противочумных халатов, так и средств защиты. В определенной степени себя сами обеспечили противочумными костюмами. Их изготовлено около одной тысячи единиц. На этой неделе мы будем изготавливать минимум по 500 единиц таких костюмов в день. Таким образом, мы закроем всю потребность. Также мы заказали поставку пяти тысяч тест-систем. Их ждём на этой неделе. Сегодня поступает 12 тысяч специальных пробирок для взятия анализов у населения», — заявил в рамках совещания заместитель губернатора области Константин Горобцов.

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