Литовская Республика, , 13:48 — REGNUM Коронавирусная инфекция диагностирована у 51 врача, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 марта. В Вильнюсе более 17 врачей, в Клайпеде 15, в Каунасе и Укмярге по 8, в Паневежисе 3.

При этом в Укмярге — основной очаг заболеваемости среди медиков. Подтверждено, что в городской больнице коронавирусом заразилось 18 врачей. Большинство из них переведено на лечение в Вильнюс. В настоящий момент дожидаются результатов тестов ещё 50 врачей из той же самой больнице. Всего в ней работает 460 сотрудников и всех рассматривают, как потенциально заражённых.

К 30 марта в Литве было диагностировано 484 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, семь человек скончалось.