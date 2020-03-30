Вашингтон, , 13:45 — REGNUM Крупнейшая розничная сеть по продаже видеоигр в США GameStop закроет больше 300 магазинов в течение 2020 года. Об этом 29 марта сообщил портал Eurogamer.

Пока не известно, какие именно магазины GameStop будут закрыты. Сообщается, что у компании есть свои филиалы в Австрии, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Норвегии, Швейцарии и Швеции.

Напомним, GameStop была основана в 2000 году. Помимо продажи видеоигр и консолей, она также выпускает популярный журнал Game Informer.

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