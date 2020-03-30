Москва, 30 марта 2020, 14:06 — REGNUM Вынужденный простой российских предприятий из-за мер по борьбе с распространением коронавируса может составить два месяца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта сообщил экономист Сергей Хестанов.
«Ожидаемое время простоя — около двух месяцев. Это — опыт Китая», — заявил эксперт.
По его мнению, запас прочности не позволит большинству компаний содержать рабочий персонал длительное время с такими же выплатами, как и во время полноценной работы. И одним сокращением зарплат работодатели не ограничатся.
«Многие компании начинают сокращать персонал. Это — вынужденное решение, так как у большинства компаний просто нет резервов для выплаты зарплат в отсутствии выручки», — сказал Хестанов.
Что касается сроков восстановления экономики, то спрогнозировать их будет можно только после того, как станет понятен уровень её падения.