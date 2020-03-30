Токио, , 13:41 — REGNUM Группе коллекционеров из SMS Power удалось заполучить картридж с редкой игрой Game de Check! Koutsuu Anzen, которая никогда официально не поступала в продажу. Об этом 29 марта сообщил Polygon.

Коллекционеры передали картридж в «Общество по сохранению игр» в Токио, чтобы оцифровать его. Энтузиастам также удалось разработать неофициальный перевод проекта на английский язык.

Game de Check! Koutsuu Anzen — это видеоигра для консоли Sega Master System, посвящённая правилам дорожного движения. Она использовалась в различных общественных организациях Японии и никогда не выставлялась на продажу.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft ограничила возможности пользователей в Xbox Live из-за пандемии