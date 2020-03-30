Вильнюс, , 13:39 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы приняло решение тестировать всех лиц на коронавирусную инфекцию при любом из симптомов, вне зависимости от того, посещали они другие страны или контактировали с гражданами, которые выезжали за границу, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 марта.

В литовском минздраве утверждают, что необходимое количество быстрых тестов и реагентов для этого закуплено. Для проверок используются мобильные пункты в десяти различных городах. В Вильнюсе таких действует сразу три.

При лёгкой форме болезни пациентам будет позволено лечиться на карантине в домашних условиях.

К 30 марта в Литве было диагностировано 484 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, семь человек скончалось.