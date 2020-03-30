Бузулук, Оренбургская область, , 13:37 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области из инфекционного отделения больницы всех пациентов переведут в клиники Оренбурга. На базе больницы создадут провизорный госпиталь. Об этом 30 марта заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По ее словам, решение принято после того, как от коронавируса скончался бузулучанин, с целью исключения возможности распространения заболевания среди жителей. В первую очередь в числе контактных — это медицинские работники. Они будут изолированы не в домашних условиях на две недели, а в условиях стационара. Все контактные случаи с пациентом, который умер, обследованы на коронавирусную инфекцию. Результаты — отрицательные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге 28 марта от коронавирусной инфекции умер житель Бузулука, который путешествовал с семьей по Европе. Его семья находится в больнице. Женщину и ребенка готовят к выписке.

На 30 марта в регионе выявлено 12 случаев коронавирусной инфекции.

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