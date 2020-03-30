Сухум, , 13:41 — REGNUM Службы такси в Абхазии не стали повышать цены на свои услуги, несмотря на введенное в стране чрезвычайное положение (ЧП) для защиты населения от коронавируса. Об этом 30 марта сообщает агентство «Апсныпресс», журналисты которого связались с руководителями сервисов.

«Повышать цены не планируем, сложная ситуация у всех. Количество заказов в эти дни снизилось, сейчас это 60% от того, что было в обычные дни», — рассказал журналистам директор одной из компании Георгий Ачба.

В других компаниях также сообщили, что цены не поднимали, а где-то стоимость поездки даже была снижена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии с 28 марта действует чрезвычайное положение. В стране введен запрет на работу общественного транспорта, кроме такси.

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