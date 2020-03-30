Джакарта, , 13:34 — REGNUM Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла написал стихотворение о коронавирусе, сообщает Kompas.

Стихотворение под названием Corona Virus было распространено бывшим вице-президентом через личный аккаунт в Instagram.

Издание отмечает, что в этом стихотворении Юсуф Калла говорит о том, что коронавирус без разбора нападает на всех. В стихотворении политик также призвал страну объединиться для борьбы со вспышкой COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии заявило, что число пациентов с коронавирусом в стране за сутки увеличилось до 1414 человек.

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