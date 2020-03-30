Красноярск, , 13:32 — REGNUM Главные городские часы Красноярска 30 марта «обратились» к горожанам с просьбой остаться дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Уточняется, что красноярский Биг-Бен будет транслировать просьбу оставаться дома ежечасно:

«Дорогие красноярцы! Оставайтесь, пожалуйста, дома. Берегите себя и своих близких».

Планируется, что это обращение будет звучать до 5 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в Красноярском крае зарегистрировано 14 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса. В том числе выздоровели три человека.

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