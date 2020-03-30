Севастополь, , 13:33 — REGNUM В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в Севастополе на время нерабочей недели приостанавливают работу троллейбусов. Об этом ИА REGNUM 30 марта сообщили в пресс-службе правительства города.

«По поручению врио губернатора Михаила Развожаева, 16 троллейбусных маршрутов полностью дублируются одним или несколькими автобусными маршрутами, следовательно, приостановление работы всех троллейбусных маршрутов не вызовет ухудшение транспортной доступности», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму прекратили пропуск граждан РФ через государственную границу России. Исключение составляют граждане РФ, выезжающие в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства.