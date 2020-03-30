Москва, , 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов. Этот показатель помогает представить, в какой степени жители России следуют рекомендациям о карантине в условиях коронавируса, говорится в сообщении компании.

Уровень самоизоляции оценивается по пятибалльной системе. Нулю соответствует уровень городской активности в час пик буднего дня, а пяти баллам — городская активность ночью.

Последние данные компания приводит за 28 марта. В среднем в российских городах с миллионным населением индекс составил 3,0 балла. Выше всего он в Перми, Челябинске и Красноярске — 3,2 балла. В меньшей степени самоизолировались жители Краснодара (2,6 балла), Волгограда и Казани (по 2,8 балла). В Москве индекс составил 2,9 балла, в Санкт-Петербурге — 3,0 балла.

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