Архангельск, , 13:29 — REGNUM Крупные штрафы ждут архангельских предпринимателей за нарушение режима повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Решение о введении санкций было принято после того, как несколько предпринимателей проигнорировали требование о приостановке деятельности с 28 марта. В числе нарушителей оказались рестораны, авторынок, мебельный салон и другие организации.

«Прошу всех глав муниципальных образований обеспечить работу административных комиссий во взаимодействии с органами внутренних дел, другими надзорными органами, обеспечить проведение мероприятий по контролю за соблюдением организациями ограничительных мер, подключить к этой работе общественность и СМИ, — отметил губернатор Игорь Орлов. — В ближайшее время в Кодекс об административных правонарушениях будут внесены изменения, предусматривающие введение крупных штрафов и других санкций в отношении организаций и граждан, нарушающих введенные ограничения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области новый коронавирус подтвержден у семи человек.