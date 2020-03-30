Ростов-на-Дону, , 13:28 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение по заморозкам. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 30 марта.

«Во второй половине ночи и утром в период с 1 по 3 апреля по южной половине Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе до — 4 градусов», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ранее столбики уличных термометров на Дону опускались до минусовых отметок 24 и 25 марта. В этот период похолодало в крайних южных районах. Затем штормовое предупреждение было продлено.

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