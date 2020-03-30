Ташкент, , 13:28 — REGNUM Запрет на использование личного транспорта в Ташкенте ввели из-за многочисленных нарушений режима самоизоляции. Об этом 30 марта заявил пресс-секретарь МВД республики Шохрух Гиясов, сообщает издание «Подробно.uz».

По его словам, жителей Ташкента неоднократно предупреждали о том, что нельзя без острой необходимости выходить на улицу. Однако после множественных нарушений принято решение ужесточить ограничительные меры, сказал представитель МВД.

Гиясов добавил, что водители могут пользоваться автомобилем после получения специальной разрешительной наклейки. Такие допуски выдаются сотрудникам продуктовых магазинов, аптек и других организацией, которые продолжают работать в условиях карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в Узбекистане выявлено 144 случая заражения коронавирусом.