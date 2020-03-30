Сибай, Башкирия, , 13:35 — REGNUM 227 жителей Сибая, которые контактировали с зараженным коронавирусом продавцом мяса, находятся на самоизоляции и под наблюдением врачей. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве.

Ранее сообщалось о том, что 22 марта в Сибае житель Челябинской области продавал мясо на рынке «Воскресный». Незадолго до этого он вернулся из-за рубежа, но проигнорировал призыв самоизолироваться. Позже у него была выявлена коронавирусная инфекция. Тогда сотрудники Минздрава Башкирии призвали откликнуться всех, кто контактировал с этим продавцом.

По словам Забелина, по данному факту было проведено эпидемиологическое расследование. В результате было установлены 227 человек, которые контактировали с заболевшим COVID-19. Всем гражданам даны соответствующие рекомендации. В настоящее время медработники начали их обследовать и осуществлять медицинский контроль за их здоровьем.

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