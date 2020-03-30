Новосибирск, , 13:25 — REGNUM Девятый пациент с коронавирусом зафиксирован в Новосибирской области, сообщает оперативный штаб.

Уточняется, что он отказался от госпитализации в инфекционную больницу и управление Роспотребнадзора обратилось в суд для принудительного помещения его в стационар. Установлено, что мужчина прилетел в Новосибирск из Мюнхена 15 марта. Находился дома на самоизоляции с женой, с которой вместе вернулся из Германии. Результат скринингового исследования был положительным. В лаборатории научного центра «Вектор» подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция».

«По действующему законодательству госпитализация пациента без его согласия возможна только через суд. Управление Роспотребнадзора подало соответствующий иск, суд его уже рассмотрел. Пациента принудительно поместят в инфекционную больницу», — уточнили в оперштабе. Всего в самолете с ним летели 155 пассажиров, включая 130 жителей нашего региона. Они были обследованы на коронавирус. Все, кроме этого пациента, здоровы.