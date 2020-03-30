Тегеран, , 13:24 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ирана озвучили новые данные по числу инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом 30 марта сообщается в заявлении ведомства.

По данным министерства, число зараженных в стране выросло до 41 тыс. 495 человек, в то время как количество скончавшихся составляет 2 тыс. 757 человек.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на всю планету, унеся жизни свыше 34 тыс. человек.

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