Москва, , 13:18 — REGNUM Среди новых заболевших COVID-19 в Москве только пятая часть в последнее время ездила в Европу. Об этом ИА REGNUM 30 марта сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.

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Так, уточняется, что таковых оказалось всего 43 человека из 212 новых заразившихся коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 29 марта, в Москве подтверждено 212 случаев заражения коронавирусом, 102 из них — это люди в возрасте 18−40 лет, 35 человек старше 65 лет. Также COVID-19 подтвердился у 17 детей.

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Всего за последние сутки в России инфекционным заболеванием заболели 302 человека. Общее количество случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 1836. При этом 66 человек выздоровели, девять скончались.