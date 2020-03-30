Красноярск, , 13:17 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 15:30 (местное время) 30 марта зарегистрировано 14 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса, в том числе три человека выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минздраве.

На подтверждении диагноза «коронавирус» находятся семь человек. Под наблюдением на дому в регионе находятся 962 человека.

В минздраве подчеркнули, что состояние заболевших — удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 30 марта в Красноярском крае было зарегистрировано 12 заболевших COVID-19.

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