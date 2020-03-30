Тбилиси, , 13:21 — REGNUM На въездах в портовый город Поти в Грузии в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса установлены блокпосты полиции. Об этом 30 марта сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, усиленные меры введены в связи с большим потоком автомобилей, которые проезжают через город. Правоохранители проверяют, чтобы соблюдались условия, которые действуют по всей стране. Они следят, чтобы в машинах находилось не более трех человек.

Сообщается, что 30 марта блокпост посетил мэр портового города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта действует режим чрезвычайного положения. Запрещены пассажирские перевозки между городами, а также не допускается собираться группами более 10 человек. Приостановлена работа многих торговых объектов.

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