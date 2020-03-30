Киев, , 13:27 — REGNUM Часть украинских туристов, вернувшихся из-за рубежа, сбежала из автобуса, в котором их привезли в отель «Казацкий» в центре Киева для прохождения карантина. Об этом сообщил 30 марта telegram-канал PavlovskyNews.

Один из туристов рассказал, что по прибытии к отелю часть людей разъехалась по домам.

По словам источника, вторая часть поехала в отель «Пуща», где туристы написали отказ от карантина. Около 30 человек остаются в самолёте, окружённом силовиками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждане Украины, вернувшиеся из-за границы, прорвали оцепление, выломали двери киевского аэропорта «Борисполь» и разбежались, чтобы не проходить обязательный карантин.

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