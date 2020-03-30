Рига, , 13:16 — REGNUM Департамент жилищного строительства и окружающей среды Рижской думы, выполняя распоряжение правительства Латвии, на время режима ЧС закрыл часовни на городских кладбищах. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

Теперь, по данным журналистов, до окончания карантина, церемонии прощания будут проводить исключительно на открытом воздухе. Всего в юрисдикции департамента Рижской думы находится 20 городских кладбищ.

В распоряжении правительства Латвии сказано, что на время ЧС запрещены любые массовые отправления религиозных культов и частные собрания, за исключением похорон, проводимых на открытом воздухе. При этом участники церемоний прощания должны соблюдать между собой дистанцию в два метра.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.